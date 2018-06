Sommaire

Succès Multijoueur

Lanzor (30G)



Obtenez 500 points de dégât avec le Lanzor dans un match 20 fois (Public)

Gnasher (30G)



Obtenez 3 morts avec le Gnasher sans mourir 50 fois (Public

Boomshot (30G)



Obtenez 25 Double Kills avec le Boomshot (Public)

Dropshot (30G)



Obtenez 3 Headshots et 20 Double Kills avec le Dropshot (Public)

EMBAR (30G)



Obtenez 3 morts en un seul clip avec l'EMBAR 10 fois - pas de recharges (Public)

Maîtrise de l'exécution (30G)



Obtenir 5 mise au sol avec l'Enforcer dans un match 20 fois (Public)

Kaomax(30G)



Obtenez 500 points de dégâts avec le Kaomax dans un match 20 fois (Public )

Maîtrise à long terme (30G)



Obtenez 10 rubans Super et 10 rubans de tours de chapeau en utilisant seulement le Longshot (Public )

.Markza (30G)



Obtenez 3 Head Shot en un match avec le Markza 10 fois (Public )



Overkill (30G)



Obtenez 2 morts en un seul chargeur avec le Overkill 50 fois (Public )

Rétro Lanzor (30G)



Obtenez 3 tués avec le Retro Lanzor sans mourir 20 fois (Public ).

Maîtrise du Torque Bow (30G)



Obtenez 2 tués d'affilée avec l'arc de couple 20 fois (Public).

Succès Horde

Tu es mon soutien ! (50G)



Compléter une variante de 25 ou 50 vagues de la Horde Privée en difficulté dément sans jamais utilisé le Fabricator .



La course parfaite (50G)



Compléter une variante de 25 ou 50 vagues de Horde privée en dément avec zéro mort d'équipe.

Est-ce que vous soulevez au moins ? (50G)



Compléter une variante de 25 ou 50 vagues de Horde on Lift avec 5 Soldats sur dément

Une nouvelle mise à jour pour Gears 4 arrive la semaine prochaine avec 15 nouvelles réalisations !Préparez-vous - Blitz fait un retour ce vendredi !D'autres ajustements et changements sont en cours pour notre système de pénalité d'abandon .Notre prochaine mise à jour pour Gears 4 arrive la semaine prochaine avec quelques petits changements et 15 nouvelles réalisations ! Nous publierons des notes de mise à jour complètes et annoncerons la date de sortie de la mise à jour la semaine prochaine. Restez à l'écoute.La mise à jour de juin apporte notre dernière série de succès , sur le thème de la Maîtrise dans Gears 4. Cet ensemble a été conçu pour donner à nos joueurs un moyen de montrer qu'ils sont de vrais Gears Masters - maintenant certains d'entre eux peuvent prendre du temps, alors ne vous attendez pas à ce que les joueurs les gagnent instantanément - et comme toujours, les réalisations ne sont pas rétroactives, car nous cherchons à fournir des défis futurs pour les joueurs.Pour les joueurs de Versus, cet ensemble vous mettra au défi de maximiser votre utilisation habile des armes à travers la gamme Gears 4 à plusieurs reprises au fil du temps. Pour les joueurs de la Horde, vous devrez mettre vos compétences à l'épreuve à travers trois défis uniques sur la difficulté Insane. Voici la liste complète des réalisations :Vous l'avez demandé et c'est en train de se produire ! Double XP Blitz revient à Gears of War 4 ce vendredi - et vous aurez plusieurs semaines pour vous amuser.Vous n'êtes pas sûr de ce qu'est Blitz ? Blitz est le roi de la colline où les collines tournent rapidement et un joueur doit être dans le ring à tout moment pour gagner des points pour votre équipe. Les rotations et le fait de gagner vos combats sont tout ce qui compte ici.En plus des changements annoncés la semaine dernière, nous mettons à l'essai d'autres mesures cette semaine afin d'améliorer notre système de pénalité pour les déconnexion à compter de vendredi.Dans le cadre de notre essai, nous augmentons le nombre d'allumettes nécessaires pour récupérer d'un arrêt de jeu dans Gears 4. Nous avons constaté que l'ancienne limite était du côté bas et permettait aux joueurs avertis de jouer au système en sachant combien il ne faut pas abandonner pour éviter les pénalités.Maintenant, vous aurez besoin de terminer un nombre plus important de matchs pour récupérer votre cote de fiabilité . Pour éviter de jouer avec le système, nous ne spécifierons pas cette valeur aux joueurs.Comme toujours, si vous rejoignez un match en cours, vous n'aurez besoin de terminer qu'un seul match complet pour récupérer votre déconnexion .Afin de mieux communiquer les pénalités croissantes auxquelles les joueurs peuvent faire face, nous augmentons le temps de suspension des pénalités - à la fois dans la rapidité avec laquelle elles se produisent avec l'abandon continu et la durée du temps qu'elles bloquent le matchmaking. Les joueurs qui abandonnent régulièrement verront les pénalités passer de 30 minutes, à 45 minutes, à des heures, à des jours, puis à des semaines.Comme toujours, nous surveillerons les données et écouterons vos commentaires . La lutte contre les déconnexions continue !A la semaine prochaine !