Sommaire

Avalanche - Boltok / Kaomax

Virée sanglante - Boltok / Kaomax

Clocher - Kaomax /Grenade

Dîner - Shock Grenade / Kaomax

Cale sèche - Kaomax / Boltok

Gloire - Grenade de choc / Kaomax

Impasse - Kaomax / Boltok

Harbor - Kaomax / Boltok

Hôtel - Boltok / Kaomax

Impact Sombre - Boltok / Kaomax

Lift - Overkill/ Kaomax

Mercy - Boltok / Kaomax

Vieille ville - Kaomax / Boltok

Relique - Markza / Kaomax

11 Nouveaux Succès

Succès Multijoueurs

Massacre (100G) - Obtenez 5 000 tués en Versus Multijoueurs à partir de Mars 2018 (Public seulement)



Je suis en feu! (50G) - Gagné 5 tués en Versus Multijoueurs avec plus de tués que de morts (Public seulement)



Obtenir Compétitif (50G) - En Versus, gagner 25 matchs dans les playlists de compétitive (Public seulement)

Succès Horde

École 2008 (25G) - En Horde Privée, complétez 50 vagues consécutives de Horde en dément ou plus haut sans que l'équipe ne construise de fortifications.



Rapide et Sale (50G) - Compléter 25 vagues consécutives de Horde Lite ou Frenzy



Dedans et Dehors (50G) - Compléter 25 vagues consécutives de Horde allégé ou Frenzy voir dément .



Connaissez votre rôle: Scout (35G) - En tant que scout, ramassez 10 000 énergies pendant un combat actif dans un match de horde.



Connaissez votre rôle: Ingénieur (35G) - En tant qu'ingénieur, construisez 10 fortifications pour lesquelles vous avez une carte active pour un match de horde.



Connaissez votre rôle: Lourd (35G) - Comme un Lourd, ajoutez 50 munitions pour le Lanzor ou des armes lourdes dans un casier d'armes dans un match de Horde.



Connaissez votre rôle: Tireur d'élite (35G) - En tant que tireur d'élite, tirez sur 30 Scions, Pouncers, DR-1s ou Snipers dans un match de horde.



Connaissez votre rôle: Soldat (35G) - En tant que soldat, tuer 40 ennemis à couvert et avoir 100 tués au lanzor dans un match de la Horde.

Cartes Série 3: Mars 2018

Carmine Pack est de retour !

La mise à jour de mars 2018 arrive le mardi 6 mars11 nouveaux Succés à venir ce mardiLe Kaomax sera une arme d'assaut dans le Multi à partir du mardi 6 mars.Arrivée de la playlist Competitive 2.6 ce vendrediCarmine Pack revient avec une nouvelle série 3 ce vendrediNotre prochaine mise à jour pour Gears of War 4 arrive le mardi 6 mars! Voici un bref aperçu de ce qui nous attend:La semaine dernière, nous avons annoncé que le Hammerburst serait retiré comme arme de chargement à partir de cette mise à jour. Ce changement vise à préserver son rôle de fusil puissant à longue portée, mais en éliminant le problème avec sa sur-efficacité lorsqu'il est utilisé par une équipe de joueurs.Le Kaomax sera maintenant disponible en tant qu'arme de terrain, tout comme les Markza, Boltok, Overkill et Retro. Voici la liste complète des cartes qui incluront ces changements ainsi que toutes les armes avec lesquelles ils tournent a chaque manche .Notre mise à jour de mars apporte 11 nouveaux succès à Gears of War 4! Pour cet ensemble, nous avons fourni un mélange de défis pour les joueurs Versus, des succès pour la Horde , et un nouveau style de Succès avec School Of' 08 comme une nouvelle direction potentielle pour les réalisations Horde.Dans le cadre de notre objectif de fournir des réalisations prospectives, toutes les réalisations ci-dessous ne sont pas rétroactives.Nous publierons des notes de patch complet avec la sortie de la mise à jour mardi.Notre fournée de cartes série 3 de mars est en route! Les cartes de ce mois-ci contiennent quelques variantes Old School adoré des fans comme V-Day Marcus, le Locuste Drone et Grenadier. Fabriquez-les ou trouvez-les dans les Gear Packs standard à partir du vendredi 2 mars.Le trio Carmine est de retour dans le pack Carmine! Retrouvez Anthony, Benjamin et Clayton dans ce pack tout au long du week-end.Bonne journée à tous et à toutes