Et je me suis dis que ça doit être trop bien de faire une salle gaming genre salle de cinéma !



Mais le soucis, c'est que je ne sais pas si ça existe des vidéoprojecteur compatible 120 fps, même en 1080p, quitte à prendre une Xbox Series S si c'est pour ne pas monter en 4K...



Vous en connaissez, vous, des vidéoprojecteurs 120 fps ? et ça coute combien ?