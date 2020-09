News Jeux

Le studio français Quantic Dream s'est fait connaitre avec Fahrenheit, et qui pose les bases des futures productions du studio (Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human).Meridiem Games vient de dévoiler Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, une édition physique qui inclura donc le jeu, une pochette cartonnée, un artbook, des autocollants et une lettre de remerciements.Fahrenheit: 15th Anniversary Edition sortira à la fin du mois de novembre, au prix de 29,99 €.