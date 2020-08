Bonjour tous le monde je vous présente aujourd'hui un unboxing sur les Super action statue dites S.A.S de jojos bizarre Adventure. Ma chaine est toute nouvelle et encore en cours d'apprentissage je vous demande donc d'être indulgent ahaha , je vous demande également de me fournir des commentaires afin de pouvoir amélioré la qualité de la chaine. Je vous attends nombreux sur la chaine qui se consacre essentiellement a de l'unboxing import japon. Merci a vous tous.

posted the 08/30/2020 at 11:34 AM by ogeaso