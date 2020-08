Bonjour,Je viens de récupérer gratuitement une TV de mon taff (elle allait être bennée). TV en question (Panasonic TH-48LFE8E)Elle a pas de pieds je compte en prendre un pour une trentaine de balle sur Amazon.Par contre niveau barre de son vous avez une à conseiller ? J'ai regarder sur Amazon mais je mettrais pas plus de 90€Par contre vu que c'est apparemment une TV pour les Pro vous pensez que son affichage est bon ? Je trouve pas de reviews et vu que j'ai pas encore acheter le pieds j'ai pas testé (littéralement j'en achèterai pas si la qualité est à chier).Merci !

posted the 08/12/2020 at 09:14 PM by bakanda