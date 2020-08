Bonjour, j'ai acheté un pc portable casse sur le bon coin, le vendeur m'a dis que le soucis viens de la batterie il etait aller voir un reparateur.

Il avais pas le cable d'alimentation.

J'ai reçu ma commande d'alimentation et j'ai essaie de l'allumer, des fois il demarre rapidement j'entend le ventilateur puis s'éteint direct apres.

J'ai ouvert le pc, enlever la batterie et essaie de l'allumer, je vois que juste un ventilateur s'allume et ce qui est troublant c'est que l'endroit ou ce trouve le processeur il manque deux vis pour maintenir le tout.

Je pense que c' est un surchauffe mais je suis pas sur.

Vous pensez que je devrais faire quoi ?



https://zupimages.net/viewer.php?id=20/32/4gah.jpg