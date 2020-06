Cette année signe les 20 ans de la sortie de Chrono Cross en occident, et pour cette occasion, le studio Wayô Records s'est lancé dans une campagne Kickstarter autour de l'OST du jeu.



Le coeur du projet est de proposer un album piano avec des compositeurs/arrangeurs de renom à la barre, à commencer par Masashi Hamauzu ou encore Akio Noguchi.



Malgré le fait que ce jeu ne soit jamais sorti en Europe, il a tout de même marqué une génération de joueurs par chez nous, et si comme moi vous êtes fans d'OST, celles des jeux Chrono Cross/Chrono Trigger, composées par Yasunori Mitsuda, s'installent aisément au Panthéon non ?



Enfin bref, de belles récompenses pour les backers, un studio qui fait généralement des choses plutôt quali, donc si vous êtes fans de Chrono Cross, ça se termine dans une dizaine de jour.