Après vous avoir parlé de Space Rock Psyché du début des années 70 la dernière fois, changeons carrément d'univers si j'ose dire pour ce soir.En effet parlons un peu hip hop (non non promis ce n'est pas un énième article sur le niveau du hip hop actuel quoi qu'on en pense).Non je me faisais une nouvelle fois la réflexion que peu importe le niveau du mc, certaines prods sont tellement puissantes que finalement le niveau réel du du type et son flow sont finalement secondaires tant le beat est efficace.On pense directement à certains bijoux de Dj Premier tellement lancinants et lourds que le reste importe peu, que ce soit pour Boom produit pour Royce ou Nas is Like et tellement d'autres qui émaillent la carrière de Primo que nous n'aurions pas assez de cet article pour les énumérer.Plus récemment nous pourrions parler de la prod de Mask off de Metro Boomin (bien qu'à titre purement perso, je regrette que le son n'ait pas été donné à un mec plus talentueux pour ce titre en particulier). Enfin le sujet est vaste et vraiment les exemples de prods absolument magnifiques ne manquent pas.Il y a d'ailleurs cette catégorie de prod qui reste justement instrumentale et dont on regrette vraiment l'absence de mc pour rendre justice à tant de maestria.Je pense par exemple à plusieurs prods du regretté Nujabes qui auraient tellement mérité un bon kicker !Mais revenons au but initial à savoir comme d'habitude le petit focus sur un artiste en particulier, et ce soir c'est Mr Green qui alimente mes oreilles en bpm et c'est donc quelques uns de ses titres que j'ai décidé de vous proposer.En vrac :pour les curieux Malik B a posé dessus ICI Enfin j'arrête de spammer mais j'aurais pu en mettre tellement d'autres....Voilà c'est tout pour cette fois, désolé pour les divagations nocturnes comme d'hab et pour le grand écart musical entre chaque post ^^Et comme à chaque fois j'espère que certains auront découvert un bon artiste et que d'autres se ré-écouteront du Mr Green avec plaisir.Bonne soirée à vous.