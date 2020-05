"Cette année, les Soldes d'été vous donnent une chance de jouer aux démos de nombreux jeux que l'on attend tous impatiemment. Des prairies poussièreuses de l'Ouest aux stations spatiales, vous pouvez dès à présent vous jeter sur 7 démos de grands jeux à venir, gratuitement." Sont disponibles, en démo : Desperados III, remake de System Shock, Vagrus, Cris Tales, Spiritfarer, CARRION et Destroy All Humans!

posted the 05/29/2020 at 04:56 PM by onypsis