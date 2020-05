Salut tout le monde,



Je suis sur le cul! Je pensais que la norme française 50Hz n'existait plus et que toutes les TV etaient en 60hz.



Mais il semblerait que ce soit encore d'actualité.



Je parle du rafraichissement natif de la dalle.



Ma question, à ceux qui savent vraiment :





Est ce que les TV europeenes sont bridées en 50hz et 100hz (contre 60 et 120 hz US)?



Ou



Est ce juste 50hz 100hz sur le papier mais en fait on est en 60hz 120hz comme les US?



Merci!