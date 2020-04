Nouveau Calendrier Marvel Studios:



Black Widow décalé au 6 Novembre a la place de The Eternals, tous les films bougent d'une date



- Black Widow : 6 Novembre 2020

- The Eternals : 12 Fevrier 2021

- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings : 7 Mai 2021

- Spiderman 3 : 14 Juillet 2021 (il ne bouge pas la distribution étant faite par Sony)

- Doctor Strange in the multiverse of Madness : 5 Novembre 2021

- Thor Love and Thunder : 18 février 2022

- Black Panther 2 : 8 Mai 2022

- Captain Marvel 2 : 8 Juillet 2022 (qu'on apprend au passage)