Bonsoir à tous,



J'espère que votre confinement se passe à merveille.

Ici Sam et je vous présente le dernier épisode de la saison d'Astrakane-Falls.

Les questions auront-ils des réponses?

Que cache la Centrale? Qui est véritablement Andréa Canolle?



L'épisode 20 :









Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série, soit 20 épisodes sur

Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas rattraper Astrakane-Falls :



Spotify : open.spotify.com/show/27bozQ0P5Ke…R7_R3O7Svn6xZzvI



Itunes : podcasts.apple.com/fr/podcast/astr…ls/id1497545005



SoundCloud : @astrakane-falls



Facebook : https://www.facebook.com/AstrakaneFallsPodcast/?modal=admin_todo_tour



Et le site internet d'Astrakane-Falls avec de temps en temps des petites mises à jours : Site internet officiel d'Astrakane-Falls : astrakanefalls.wixsite.com/website?fbc…IT8EDmkbNlQ