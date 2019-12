Je reste 15jours en Thaïlande et ensuite direction l'Inde 1mois.Du coup, j'aimerai faire 3 villes (Bangkok + 2 autres villes) pas trop éloignées l'une de l'autre. Des suggestions ? Première fois que j'y vais.D'ailleurs, j'ai tout réservé aujourd'hui et ça pique ....Pour 2 personnes :PARIS -> BANGKOK (703,14€ le 12 Mars avec Thaï Airways). Bagage 30KG maxBANGKOK -> GUWAHATI (Inde) (233€ le 27 Mars avec Indigo). Bagage 20KG maxGUWAHATI (Inde) -> DELHI (119,89€ le 19 Avril avec Air India). Bagage 25KG maxDELHI -> PARIS (601,47€ le 27 Avril avec Air India). Bagages 2x23KG maxMon e-visa pour l'Inde : 79€ valable 90jours (en cours de validation, ça sera validé en début de semaine prochaine max).Total : 1736,50€ pour deux personnes pour aller en Thaïlande, en Inde + des vols domestiques en Inde.Sinon pour tout payer en Thaïlande (hôtel, transport etc ... la totale), je prévois 1500€ & 1500€ également pour l'Inde.Vous en pensez quoi, ça fait cher ou c'est raisonnable pour deux pays, deux personnes avec beaucoup de kg en soute, même en domestique ? J'avais un budget de 1500€ max avec le e-visa mais impossible à ce prix là.Vous comprenez mieux ma "radinerie" tout le long de l'année