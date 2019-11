J'ai récup le casque gold avec le code voucher Fortnite qui comprend la tenue épique Néo Versa - Accessoire de dos épique Neo Phrenzy et 2000 V-Bucks. Ca interesse quelqu'un ? 5-10 balles historie de dire.

posted the 11/30/2019 at 12:02 PM by rulian