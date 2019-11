Bonsoir à vous,J'espère que vous allez bien !Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un court-métrage que j'ai réalisé pendant un triathlon vidéo. (Il fallait écrire, réaliser, monter le film en 42h).Suite aux verdicts des jurys nous avons reçu 2 prix :1) Chien d'argent (= 2ème prix)2) Meilleure actrice (Laurine Porcher)Je voulais le partager avec cette communauté et surtout en discuter avec vous ! Alors n'hésitez-pas !Merci

posted the 11/19/2019 at 04:24 PM by alux