Bonsoir à vous,



Il est l'heure d'écouter le Podcast officiel d'Astrakane-Falls. Mettez vos écouteur et à très très vite..

Si vous voulez passer la musique de Niwel RDV à 7m20







Soundcloud : https://soundcloud.com/astrakane-falls/astrakane-falls-2



Et pour ceux et celles qui veulent rejoindre la page facebook d'Astrakane-Falls



Facebook : https://www.facebook.com/AstrakaneFallsPodcast/?modal=admin_todo_tour



Merci !!





Pour ceux qui veulent écouter l'épisode 1 avant, c'est ici :