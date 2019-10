L’actrice Lynda Carter qui jouait Wonder Woman dans la série télévisée des années 70 pourrait reprendre son rôle dans le crossover Crisis on Infinite Earths. Elle incarnerait une version différente du personnage, 40 ans après ses débuts dans la série qui a lancé sa carrière.



Un casting de guest stars

Le crossover annuel de l’ArrowVerse s’annonce déjà comme un évènement exceptionnel pour tous les fans de DC. Toutes les dernières séries seront en effet de la partie. On retrouvera donc Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow et DC’s Legends of Tomorrow. Côté casting, les acteurs habituels seront rejoints par de nombreuses guest stars. Brandon Routh (Superman returns) va ainsi renfiler les collants bleus pour incarner Superman. Un autre Clark Kent sera de retour en la personne de Tom Welling (Smallville). Il sera accompagné de sa partenaire à l’écran Erica Durance qui jouera à nouveau Lois Lane. L’acteur Kevin Conroy, connu en tant que doubleur de Batman dans les films et séries animés dédiés au super-héros, incarnera cette fois le chevalier noir en chair et en os.



Celle que l’on attendait pas forcément dans son rôle original c’est donc Lynda Carter, qui a joué Wonder Woman il y a 40 ans dans la première série télé dédiée à la super-héroïne. Selon les sources de Deadline, l’actrice de 68 ans serait prête à reprendre son rôle de l’époque, dans une version inédite bien sûr. L’information n’est pas encore confirmée officiellement, mais sa présence dans Crisis on Infinite Earths ne serait pas si surprenante. L’actrice fait en effet déjà partie de l’univers Arrowverse puisqu’elle a joué la Présidente des États-Unis Olivia Marsdin dans les saisons 2 et 3 de Supergirl.



Les cinq épisodes de l’événement Crisis on Infinite Earths seront diffusés aux mois de décembre et janvier sur la chaîne CW. Le crossover se conclura le 14 janvier avec un épisode de DC’s Legends of Tomorrow.