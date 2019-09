News Cinema

Ned, l'ami de Peter Parker, l'appel ainsi pour tenter de cacher le secret de son ami, qui aura changé également de costume lors de son voyage de classe en Europe pour intervenir sans être découvert

Pour la promotion de la sortie US en Bluray de Spider-Man : Far From Home, Sony Pictures dévoile un trailer Night Monkey.Pourquoi Night Monkey ? Parce queIl faut avoué que niveau promotion c'est bien trouvé, tout en sachant l'actualité du personnage suite à la rupture entre Sony et Disney (en espérant sincérement que le personnage revienne dans le MCU)