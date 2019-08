Bonjour à tous !



La mise à jour avec le patch Français de Ace Attorney est enfin disponible depuis ce matin sur PS4, Xbox, Switch et Steam !



De plus des promos à 19,99€ sont disponible pour la version PS4 et Xbox^^



Plus de raisons de ne pas en profiter !!!



Je vous mets le lien avec une interwiew des traducteurs Français !



https://www.capcomfrance.fr/blog/aatfr