Salut tout le monde! En cette période de soldes un petit refresh du set up s'impose. Je n'ai plus acheté, ni regardé l'actu hardware depuis 7 ans je suis un peu largué. Donc j'ai un budget de 1000e pour une tv principalement pour jouer et un écran pc pour la même activité et un budget de 350. Je privilégie les magasins et boutique ( en Belgique )car l'achat en ligne de hardware ou j'habite c'est faire un cadeau à un inconnu et j'ai pas de temps à perdre avec des hotline et autre sav. Merci d'avance!