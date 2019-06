Bonjour voila je suis a la recherche d'une télé 4k Je me demande si c'est une bonne téléphone Samsung TV SAMSUNG QE49Q6FNALXXN 49" QLED Smart 4K elle coûte 699 euroje suis de la Belgique je cherche une bonne tv 4k merci de me dire quoi dans l'espace des commentaires Ou bien cette télé https://www.mediamarkt.be/fr/product/_tv-philips-55pus7803-12-55-edge-led-smart-4k-1732598.html

posted the 06/28/2019 at 12:11 PM by vodkajacks