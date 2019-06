Bonjour à tout le monde !Je fais un dernier article pour promouvoir ma collecte Kiss Kiss Bank Bank !Je n'ai récolté que 14% de mon objectif mais je suis déjà content car cela paiera une partie du moule pour la productionVous pouvez encore me donner un petit coup de main en partageant mon projet sur Twitter ou ailleurs ça me ferait déjà très plaisirLE PROJET ICI:Vous pouvez également me suivre sur mon Instagram:samuel_masson_designEn ce qui concerne l'aventure Kiss Kiss Bank Bank, je suis mitigé, il faut un peu harceler ses réseaux et je n'apprécie pas trop de faire ça, j'aurai aimé une communication de leur part surtout si le projet peut leur plaire ou s'il est bien lancé.Je n'ai pas réussir à m'investir à fond même si je suis satisfait d'avoir eu des commandes de personnes que je ne connais pas.Merci à ceux et celles qui m'ont aidé à leur manière