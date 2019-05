Bonsoir,



j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà eu à faire à des problèmes de ghost space avec certains mods de Skyrim, en fait ma question est la suivante :



Est-ce que faire un factory reset (rétablir les paramètres d'usine) de la console en choisissant de réinitialiser et conserver mes jeux et applications va me permettre de conserver tous mes mods tout en réglant mon problème de ghost space ou bien est-ce que le fait de faire ça va s'attaquer directement à l'espace réservé du jeu et donc tout effacer ?



J'ai + de 1GO de ghost space, j'ai essayé toutes les techniques de hard reset de la console, j'ai testé le mod qui s'appelle "Fix: restore vanilla settings", j'ai essayé de redownload les mods qui pouvaient causer le problème etc..., j'ai cherché sur google si quelqu'un avait une solution (en français et en anglais) et je suis tombé sur un post où un mec dit qu'en faisant un factory reset (pas un hard reset donc) ça pouvait régler ce type de problème, mais le souci c'est qu'il ne dit pas si cela va conserver les mods dans la partie réservée (5GB) et je n'ai vraiment pas envie de perdre certains mods qui ne sont plus disponibles !! (merci Bethesda d'être con et de ne pas permettre de pouvoir entrer dans cette fameuse partie réservée pour y faire le ménage manuellement, c'est tout ou rien..., ou même de fixer ce problème qui traine depuis la sortie du jeu.)



Si quelqu'un pouvait m'éclairer par rapport à ça ça serait super de sa part, ou bien même m'apporter une autre solution que d'effacer l'espace dédié au mods depuis les paramètres de la console bien entendu, merci d'avance !!