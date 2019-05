Bonjour à tous. J'ai retrouvé dans le grenier de mes parents des vinyles d'une chanteuse trop peu connue qui a fait des textes poignants et engagés, sur des thèmes tabous à l'époque comme le viol, la condition féminine ou encore l'homosexualité Je vous mets quelques une de ses chansons : Je cherche un mur pour pleurer : Xavier : Douce Maison Mais elle a fait des chanson complément tordantes mais qui ont toujours une morale et un sens caché...: Vache engagée Petit Bonhomme

posted the 05/04/2019 at 01:17 PM by nazara