A 00:30 commence le match entre les Nuggets de Denver (2ème à l'Ouest) et les Celtics de Boston (5ème à l'Est).Un Spurs/Warriors aura lieu à 1h00 ou encore un Blazers/Pacers à ...3h30Y'a t'ils des fans NBA chez Kyo?Oui, NBA 2k est la meilleure simulation sportive qui existe, bien qu'elle ne soit pas accessible à tous.Du coup, quoi de mieux qu'un match NBA pour commencer l'innitiation?

Like

Who likes this ?

posted the 03/18/2019 at 10:05 PM by lakitu