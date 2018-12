Hardboiled Chicken est de retour, et ça va saigner !











Histoire







Fruit d'un œuf dur qui n'a pas cuit, ce poulet lutte contre Putzki, un pingouin dictateur. En chemin, il va se rendre compte d'une alliance avec les hiboux.



Rocketbirds fait partie de ces jeux qui ne se prennent pas au sérieux. La plupart des blagues fait mouche. Un peu dans le ton de Cate Archer (nolf) et ses ninja qui disent "je peux pas ce soir, j'ai un assassinat....".







Technique





Le jeu est de la même patte qu'un shank ou un guacamelee, c'est bien animé, mais pas trop, coloré et cartoon. Côté bruitages, les voix sont excellentes de même que les bruitages. Par contre les musiques sont inégales et passent d'une techno assez horrible à un rock-stoner sympa.







Gameplay





C'est un shooter avant tout, on contrôle la visée avec le stock droit. Cela induit une certaine imprécision, surtout avec les armes les plus lentes. Les phases de shoot sont assez inégales de même que l'arsenal. On a tantôt des palier ultra hard, ou l'on recommence plusieurs fois, tantôt des stages entiers qui glissent tous seuls.



Les énigmes sont inégales également, le stage de jungliana m'a donné du fil à retordre, mais les autres pas du tout.







Conclusion





Assez beau et fun, Rocketbirds 2 : Evolution est un petit jeu bien sympatique. Et son univers, est assez intéressant pour s'intéresser au 3.