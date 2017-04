Le Tetris Multijoueur épique ! Test Tricky Tower

Pour l'acheter :

Offert durant le moi d'août 2016 aux possesseurs PSplus,Tricky Tower n'est pas un tetris-like ordinaire :Pour commencer Tricky Tower contient un mode solo avec 50 missions variées et de plusieurs genres différents .- Niveaux Au décor Classique(nuages,iles,mer) : Le but étant d'atteindre une hauteur indiquée en empilant les blocs et tout cela dans un temps limité.- Niveaux aux décor "nuit" : Le but est de reussir a empiler tous les blocs aléatoires que votre adversaire non-joueur fait apparaitre,vous avez 3 vies et a chaque fois q'un bloc tombe vous en perdez une- Niveaux aux décor "désert" : Cela se constitue en un casse tête tetris ou il faut empiler tous les blocs dans un ordre et une position précise pour qu'ils passent tous sous le laser- Mode survie ou il faut construire la tour la plus hauteTout cela dans une difficulté proressive.Ce pourquoi le jeu est intéressant : le mode multijoueur. Il contient les mêmes modes que dans le mode solo mais en multijoueur^^( avec quelques changements).Les 2 modes multijoueurs sont "en ligne" et "local" et l'on peut être jusqu'a 4.Entre amis,l'amusement et le rire sont garantis,avec les pouvoirs ( car oui il y a des pouvoirs bénéfiques pour vous ou contre vos enemis ),les tours qui s'effondrent.,ect.En bref Tricky Tower est plus intéressant pour son multijoueur local (Comme tout le monde connait tetris le jeu peut être intéressant même pour quelqu'un qui ne joue pas réguliérement aux jeux vidéos ) et en ligne avec des amis que pour son mode solo . Il convient aussi parfaitement aux chasseurs de trophées avec des succés assez durs et sympas a faire.Note : 7/10Steam : http://store.steampowered.com/app/437920/?l=french Playstation Store : https://store.playstation.com/#!/fr-fr/jeux/trickytowers/cid=EP0999-CUSA05198_00-0TRICKYTOWERSPS4