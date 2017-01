Fiouh ! Après une journée quasi complète hier à sur-booster mes armes/armures/accessoires/item d'attaque j'ai enfin réussir à détruire le dernier boss optionnel du jeu qui est tout simplement over cheat (même en Facile xD)J'ai explosé des dragons optionnels aussi en difficulté max sans réel problème mais le dernier boss est juste à des années lumières xDAlors que dire sur cet Atelier. Déjà que c'est le premier que je me motive à terminer xD (pas besoin de new game plus ça aide xD)Ensuite, il est vrai qu'il n'est pas le meilleur scénaristiquement parlant (voire l'un des pires...) mais en terme de gameplay, le fait d'être à 4 et non 3 est une redécouverte du tout.J'ai trouvé cet ajout agréable et permet de repenser les stratégies qu'on a l'habitude d'employer donc hâte de voir ce que propose Firis (sans les bugs Jap ça serait cool mais connaissant KoeiTecmo je n'y crois pas xD)Ca fait du bien autrement, de prendre le temps de finir des jeux quand t'as une pile qui n'en finit pas et des nouveautés qui débarquent dans la foulée ... Cette semaine y'a le collector de Shallie + ainsi que DraQue VIII (juste pour le prix intéressant et montrer que je veux toujours plus de DraQue chez nous !)Semaine prochaine y'a Fate/Extalla et Berseria ça fait mal xD.Février on passe à Nioh ! Puis Berserk fin du mois (bien qu'au final, il ne m'attire qu'à moitié xD) ça va faire short jusqu'à début Mars et Breath of the Wild xDJe sens déjà le mois de Mars comme le pire mois de l'année car Nintendo sort le Zelda mais KT sort Musou Stars au Japon et devrait sortir Toukiden 2 dans cette fourchette ^^'Je vais pleurer xD(Oui je pourrai ne pas acheter Day One mais je ne le fais que pour les jeux qui m'intéressentPreuve Atelier Sophie a été acheté quelques mois après à 30€ en version UK je ferai de même pour Firis )