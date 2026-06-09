Final Fantasy Resonance : la surprise du Direct ?

Depuis longtemps, très exactement depuis le premier Octopath Traveler, beaucoup se sont demandés si Square Enix tenterait de nous proposer un jour des remakes de Final Fantasy à la sauce HD-2D.
Et pour une fois, l'éditeur fait mieux en nous offrant carrément du neuf avec Final Fantasy Resonance, spin-off voulu comme bien rétro dans sa progression comme pour revenir à l'essence oubliée de la franchise, mais sans échapper à du fan-service avec la possibilité de faire appel à des « échos » des différents persos de la franchise (à se demander si tout ça n'a pas démarré par un gacha…).
Et ça sortira le 22 octobre 2026, sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).
UPDATE
- Votre serviteur s'excuse de ne pas avoir une parfaite connaissance du monde mobile : c'est un remake premium de Brave Exvius, mais ça reste joli et retravaillé.
Enfin un FF qui me donne envie
Bon j'adore la 2D-HD donc ca aide
Ah ok putain j'ai pas suivi cette connerie XD
Je corrige
Effectivement, je me souvenais d’avoir testé
Mais au moins y a quand même beaucoup de nouveautés, même s’ils ont repris une partie
Oui les serveurs sont fermés.
À part l’univers et les personnages, le reste n’a rien à voir.
L’histoire a été réécrite, ce n’est pas du tout comme ça que commence le jeu.
Le système de combat n’a rien à voir non plus, et il n’y a pas les personnages des autres FF en mode stands de JoJo.
C’est un vrai nouveau jeu qui ne reprend que les sprites des personnages et l’univers.
Tout le reste est entièrement nouveau.
Faut arrêter de dire Amen à tout ce qui est 2D par nostalgie
Avec tous les héro du 1er au 16 et des hors-série
Une video de presentation du jeu, activez les subs
https://www.youtube.com/watch?v=6yy70FRDgK0