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Final Fantasy Resonance : la surprise du Direct ?
Depuis longtemps, très exactement depuis le premier Octopath Traveler, beaucoup se sont demandés si Square Enix tenterait de nous proposer un jour des remakes de Final Fantasy à la sauce HD-2D.

Et pour une fois, l'éditeur fait mieux en nous offrant carrément du neuf avec Final Fantasy Resonance, spin-off voulu comme bien rétro dans sa progression comme pour revenir à l'essence oubliée de la franchise, mais sans échapper à du fan-service avec la possibilité de faire appel à des « échos » des différents persos de la franchise (à se demander si tout ça n'a pas démarré par un gacha…).

Et ça sortira le 22 octobre 2026, sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).

UPDATE
- Votre serviteur s'excuse de ne pas avoir une parfaite connaissance du monde mobile : c'est un remake premium de Brave Exvius, mais ça reste joli et retravaillé.

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aeris201, escobar, link49
publié le 09/06/2026 à 16:52 par Gamekyo
commentaires (22)
aeris201 publié le 09/06/2026 à 16:54
Pas mal

Enfin un FF qui me donne envie

Bon j'adore la 2D-HD donc ca aide
shanks publié le 09/06/2026 à 16:55
La meilleure idée qu'ils aient pu avoir depuis un moment
guiguif publié le 09/06/2026 à 16:58
shanks C'est juste un remake de la première saison du jeu mobile Brave Exvius comme l’était Octopath Travelers 0, ils n'allaient pas trop se faire chier non plus
forte publié le 09/06/2026 à 16:58
Rien d'original, c'est le portage de Brave Exvious ! Après, c'est pas non plus une mauvaise idée car il a disparu, mais néanmoins ca n'est pas un projet original !
deathegg publié le 09/06/2026 à 16:59
guiguif Sauf que lui au moins sera traduit...
micheljackson publié le 09/06/2026 à 16:59
ça me fait bien plus envie que FFVII "revelation".
docteurdeggman publié le 09/06/2026 à 17:01
Du neuf lol
xenofire publié le 09/06/2026 à 17:06
mouais... dommage que ce soit pas un jeu original, mais juste une repompe d'un FF moyen
shanks publié le 09/06/2026 à 17:07
guiguif
Ah ok putain j'ai pas suivi cette connerie XD
Je corrige
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 17:09
guiguif bien vu
Effectivement, je me souvenais d’avoir testé
Mais au moins y a quand même beaucoup de nouveautés, même s’ils ont repris une partie
balf publié le 09/06/2026 à 17:10
guiguif J'ai tout de suite pensé à ça, ça me disait qq chose justement mais je n'arrivais pas trouvé le nom
akinen publié le 09/06/2026 à 17:20
guiguif juste la première saison? Y’a pas tout? D’ailleurs les serveurs sont pas fermés depuis?
guiguif publié le 09/06/2026 à 17:28
akinen D’après la news d'IGN.
Oui les serveurs sont fermés.
akinen publié le 09/06/2026 à 17:52
guiguif arf, j’espère qu ils se trompent!
fritesmayo76 publié le 09/06/2026 à 17:53
Déception, du recyclage d'un jeu mobile vendu plein pot en carte clé. A voir quand il sera pas cher sur le marché gris.
ouken publié le 09/06/2026 à 17:53
Day one perso jeux mobile je fait jamais ces étron sur ce format , mes la ça donne envie de fou bien plus que les truc affreux que propose SE ces temp si comme le KHde l'enfer ..
shining publié le 09/06/2026 à 18:01
On voit que personne n’a joué au jeu pour sortir autant de conneries.

À part l’univers et les personnages, le reste n’a rien à voir.

L’histoire a été réécrite, ce n’est pas du tout comme ça que commence le jeu.

Le système de combat n’a rien à voir non plus, et il n’y a pas les personnages des autres FF en mode stands de JoJo.

C’est un vrai nouveau jeu qui ne reprend que les sprites des personnages et l’univers.

Tout le reste est entièrement nouveau.
zekk publié le 09/06/2026 à 18:11
Non, le jeu smartphone était pas dingue et même s’il y a des changements par rapport à l’original ça ne sera pas dingue

Faut arrêter de dire Amen à tout ce qui est 2D par nostalgie
asakk publié le 09/06/2026 à 18:21
shining pour avoir bien poncé le jeu oui ça na rien a voir avec Brave Exvius,
neetsen publié le 09/06/2026 à 18:23
Et moi qui rêvait d'un final fantasy all stars musou
Avec tous les héro du 1er au 16 et des hors-série
guiguif publié le 09/06/2026 à 18:29
asakk zekk shining akinen

Une video de presentation du jeu, activez les subs
https://www.youtube.com/watch?v=6yy70FRDgK0
zekk publié le 09/06/2026 à 18:30
shining je m’avancerais pas trop à ta place d'ailleurs quand tu vois le nouveau synopsis, on va tout droit vers le gros spoil de la saison 1 et de l'homme masqué, on a changé le début pour passer un peu le début à la FF4 mais pour le reste on est plutôt dans la même vibe
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Final Fantasy Resonance
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Nom : Final Fantasy Resonance
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
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