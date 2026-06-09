Final Fantasy Resonance : la surprise du Direct ?

Depuis longtemps, très exactement depuis le premier, beaucoup se sont demandés si Square Enix tenterait de nous proposer un jour des remakes deà la sauce HD-2D.Et pour une fois, l'éditeur fait mieux en nous offrant carrément du neuf avec, spin-off voulu comme bien rétro dans sa progression comme pour revenir à l'essence oubliée de la franchise, mais sans échapper à du fan-service avec la possibilité de faire appel à des « échos » des différents persos de la franchise (à se demander si tout ça n'a pas démarré par un gacha…).Et ça sortira le 22 octobre 2026, sur tous les supports (PC, PS5, XBS, Switch 1 & 2).- Votre serviteur s'excuse de ne pas avoir une parfaite connaissance du monde mobile : c'est un remake premium de, mais ça reste joli et retravaillé.