Final Fantasy X & X-2 HD aussi sur Switch 2

On ne sait pas si Square Enix a fait une bourde en lâchant l'information avant 16h ou juste parce qu'il fallait caler ça à un moment sans avoir besoin de paillettes : sachez queva avoir droit à une version Switch 2, et ce dès le 23 juillet avec même édition physique (mais probablement Key Card, on sait).On parie queva rapidement suivre ?