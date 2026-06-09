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Final Fantasy X & X-2 HD aussi sur Switch 2
On ne sait pas si Square Enix a fait une bourde en lâchant l'information avant 16h ou juste parce qu'il fallait caler ça à un moment sans avoir besoin de paillettes : sachez que Final Fantasy X & X-2 HD Remaster va avoir droit à une version Switch 2, et ce dès le 23 juillet avec même édition physique (mais probablement Key Card, on sait).

On parie que Final Fantasy XII : The Zodiac Age va rapidement suivre ?

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Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 09/06/2026 à 07:18 par Gamekyo
commentaires (30)
shanks publié le 09/06/2026 à 07:19
Pour ceux qui demandent :

- Aucune info technique
- Aucune info sur upgrade gratuite ou pas
raioh publié le 09/06/2026 à 07:28
Toujours pas de doublage jap ?
ratchet publié le 09/06/2026 à 07:31
Je suis dessus justement je pense que jeudi/vendredi j’ai le platine de FF10 !

Par contre ça sera sur la cartouche faut pas déconner me sur PSVita c’était dessus
olex publié le 09/06/2026 à 07:34
Au mieux, sur l'édition physique, ils feront comme pour la version Vita hors Asie, le FFX en cartouche et le X-2 à dl (en espérant dans ce cas que le téléchargement se fasse sans nécessiter de flyer)... Mais je pense que je rêve de trop
aeris201 publié le 09/06/2026 à 07:47
https://pbs.twimg.com/media/HKWwSw9WMAA6ITH?format=jpg&name=large

Game Key Card de 30Go
redxiii102 publié le 09/06/2026 à 07:49
aeris201 sur ps vita le jeu yest
captainjuu publié le 09/06/2026 à 07:52
Let me guess : GKC, 50€ ?
choroq publié le 09/06/2026 à 07:53
2070, remake 28k sur switch 8. C'est bon, j'avais déjà 250 heures jeunes, faut passer le passé.
aeris201 publié le 09/06/2026 à 07:54
dès le 23 juillet avec même édition physique (mais probablement Key Card, on sait).

Sortie le 23 juillet sur le Nintendo eShop et une version boite est annoncée pour le 27 aout uniquement au Japon.

Donc en occident ce sera meme pas une GKC ce sera juste du demat
darkxehanort94 publié le 09/06/2026 à 07:55
aeris201 Quelle bandes de radins
ouroboros4 publié le 09/06/2026 à 07:56
Ce raclage de fond de tiroir
aeris201 publié le 09/06/2026 à 07:58
choroq FFX est sorti le 19 juillet 2001, donc cette ressortie c'est a l'occasion des 25 ans
choroq publié le 09/06/2026 à 08:01
aeris201

oui et en 2101 les 100 ans etc...toujours un prétexte pour nous refourguer à prix "d'amis" des jeux qui devraient être du domaine public, un moment faut savoir dire stop.
fiveagainstone publié le 09/06/2026 à 08:02
Balec. Il est sorti combien de fois ce jeux ? PS2/Vita/Switch/PS4/PC....ça ira merci.
epicurien publié le 09/06/2026 à 08:03
Même si y'à l'update gratos depuis la version Switch1 ça fait pince quand même.
ratchet publié le 09/06/2026 à 08:05
Je les ai eus à 15 balles sur le PSStore lol
shinz0 publié le 09/06/2026 à 08:10
Mettez les vous bien profond vos GKC qui peuvent rentrer sur des cartouches
aeris201 publié le 09/06/2026 à 08:14
choroq En meme temps, FFX est le dernier Final Fantasy "digne de ce nom", tout ce qui est sorti apres c'est compliqué, donc je comprend que Square Enix s'accroche a cet episode
kikoo31 publié le 09/06/2026 à 08:26
aeris201 30 giga un rom Ps2??
akinen publié le 09/06/2026 à 08:47
J’vais peut-être enfin le finir (et accessoirement le racheter pour la 4eme fois).

En vérité, il suffirait qu’ils nous fassent une version avec voix jap parce que c’est sûrement l’une des pire VA que j’ai entendu de toute ma vie. Une horreur absolue pour mes oreilles.
shirou publié le 09/06/2026 à 09:06
Clairement c'est ou qu'on signe la pétition pour une version avec la VO ?
rogeraf publié le 09/06/2026 à 09:08
Ca manquait une viellerie a depoussierer une nouvelle fois , allez 50 euros
ravyxxs publié le 09/06/2026 à 09:10
60 BALLES
narustorm publié le 09/06/2026 à 09:13
Je vais rester avec ma version Asie switch 1
keiku publié le 09/06/2026 à 09:35
les leak pour avoir plus de visibilité, on connait la technique
keiku publié le 09/06/2026 à 09:37
aeris201 FFX est sorti le 19 juillet 2001, donc cette ressortie c'est a l'occasion des 25 ans

c'est pas comme s'il était pas déja ressortit 5 fois avant non plus
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 09:49
On l'aura eu sur toutes les générations de consoles celui-là... on se fout de la gueule de Capcom avec RE4 et Bethesda et son eternel Skyrim mais Square y met aussi du sien
light publié le 09/06/2026 à 10:13
Oh bah oui c’est sûr que c’était LA priorité
Sinon FFXIII nan ? Jsais pas….
newtechnix publié le 09/06/2026 à 10:20
Loin l'époque ou square Enix était en guerre avec Mario et repenser voir Final fantasy sur une machine Nintendo paraissait impossible... aujourd'hui le moindre truc portable zyva

Les FF13 Switch 2 c'est qu'une question d'heures pour les annonces.
5120x2880 publié le 09/06/2026 à 10:25
Sur Steam il est souvent à 10 balles depuis 10 ans avec la possibilité de mettre les voix originales.
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Fiche descriptif
Final Fantasy X & X-2 HD
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Nom : Final Fantasy X & X-2 HD
Support : PC
Editeur : Square Enix
Développeur : Square Enix
Genre : compilation
Multijoueur : non
Sortie européenne : 12/05/2016
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