Final Fantasy X & X-2 HD aussi sur Switch 2

On ne sait pas si Square Enix a fait une bourde en lâchant l'information avant 16h ou juste parce qu'il fallait caler ça à un moment sans avoir besoin de paillettes : sachez que Final Fantasy X & X-2 HD Remaster va avoir droit à une version Switch 2, et ce dès le 23 juillet avec même édition physique (mais probablement Key Card, on sait).
On parie que Final Fantasy XII : The Zodiac Age va rapidement suivre ?
- Aucune info technique
- Aucune info sur upgrade gratuite ou pas
Par contre ça sera sur la cartouche faut pas déconner me sur PSVita c’était dessus
Game Key Card de 30Go
Sortie le 23 juillet sur le Nintendo eShop et une version boite est annoncée pour le 27 aout uniquement au Japon.
Donc en occident ce sera meme pas une GKC ce sera juste du demat
oui et en 2101 les 100 ans etc...toujours un prétexte pour nous refourguer à prix "d'amis" des jeux qui devraient être du domaine public, un moment faut savoir dire stop.
En vérité, il suffirait qu’ils nous fassent une version avec voix jap parce que c’est sûrement l’une des pire VA que j’ai entendu de toute ma vie. Une horreur absolue pour mes oreilles.
c'est pas comme s'il était pas déja ressortit 5 fois avant non plus
Sinon FFXIII nan ? Jsais pas….
Les FF13 Switch 2 c'est qu'une question d'heures pour les annonces.