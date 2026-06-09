[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00

Alors qu'il reste plein de trucs à relayer du Summer Game Fest, Nintendo dégainera enfin (en tout cas de manière plus pertinente qu'avec une pub chez Geoff) avec son nouveau Direct de tous les espoirs : 50 minutes de show à bouffer dès 16h00, suivi d'un Treehouse Live de 95 minutes pour revenir en profondeur sur les morceaux à venir.
Le lien live est disponible ci-dessous, donc à tout à l'heure.
Ça va envoyer
GTA 6 en ouverture, Half Life 3 en One More Thing, Kingdom Hearts IV au milieu.
J'pense que même Sony et Microsoft font la gueule d'un tel braquage
Mais bon hein...
Perso j'attends juste des titres pour voir plus clair pour m'aider a faire des choix dans un avenir proche.
Des annonces même si c'est pas ma cam.
Au moins je choisirai en connaissance de cause.
Rien a faire du dernier yoshi, splatoon , star fox. Même le fire emblem je passe mon tour (sauf si une nouvelle présentation me fait changer d'avis)
J'espère néanmoins que les titres Nintendo occuperont une bonne place en nombre et durée.
Car si c'est pour annoncer des jeux qui on étais déjà annoncer la semaine dernière ou hier.......un Nintendo direct pour rien.
Il n'ont pas le droit de le rater.
Star fox adventure 2, c'est ce que j'aimerais.....
Sinon je demande a voir le prochain mario 3D.
Peut-être une mise a jour pour Mario kart wworld.m
Le nouveau zelda , mais bien évidemment que c'est trop tôt.
Et les remake etc j'en ai rien a ciré. Sauf si éventuellement tous a étais retravailler en profondeur.
Pikmin 5 pourquoi pas, j'aime bien pikmin sauf le premier.
Un new luigi mansion ?
Une nouvelle ip, ou plus mais forcément....
Peut-être quelque chose de nouveau comme disaster a une autre époque.
Ou gheist, dans un nouveau jeux, ou un remake. Même si il y a du taf et que nintendo ne sait pas faire (donc avec l'aide d'un studio tiers).
Réponse ce soir.....
Tu es le seul dans l’industrie a etre capable d’afficher ta supériorité face au Tasty Crousty du jeu video. Je compte sur toi