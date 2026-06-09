[RAPPEL] Nintendo Direct à 16h00

Alors qu'il reste plein de trucs à relayer du Summer Game Fest, Nintendo dégainera enfin (en tout cas de manière plus pertinente qu'avec une pub chez Geoff) avec son nouveau Direct de tous les espoirs : 50 minutes de show à bouffer dès 16h00, suivi d'un Treehouse Live de 95 minutes pour revenir en profondeur sur les morceaux à venir.Le lien live est disponible ci-dessous, donc à tout à l'heure.