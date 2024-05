Flight Simulator polit encore des citées européennes

Dans environ une semaine, nous n'échapperons pas à une nouvelle présentation de(apparemment très riche en nouveautés), ce qui on le répète n'empêche aucunement Asobo Studio de continuer un peaufinage extrême de l'épisode existant. Après tout, les travaux effectués vaudront pour le prochain.Et pour la 7e mise à jour « City », retour en Europe avec une modélisation refaite à neuf de six grandes villes (Stockholm, Nice, Monaco, Barcelone, Porto et Madrid), à apprécier dans la vidéo ci-dessous que vous soyez joueur ou simplement par envie de regarder ce qui reste une jolie baffe graphique. Une MAJ disponible dès à présent.