MultiVersus : avant Smith, voici le trailer de Jason

La Warner a donné un sérieux coup d'accélération à la communication deà l'approche de son relaunch le 28 mai (PC, PlayStation, Xbox, cross-gen) et on en remet une couche de suite avec le trailer dédié à Jason Voorhees, personnage iconique de l'horreur apparemment prêt à aller squatter partout où il semble. On murmure d'ailleurs une nouvelle approche dansAttendons nous à un nouveau trailer du genre avant la date précitée, histoire de présenter également le dernier personnage officialisé : l'Agent Smith de Matrix.