Helldivers II : le compte PlayStation Network prochainement obligatoire sur Steam

Sony vient réparer une erreur du lancement de, sur le moment trop impacté par les histoires de serveurs pour mettre en place ce léger détail : à compter du 6 mai pour tous les nouveaux joueurs Steam et jusqu'au 4 juin dans tous les cas pour les actuels, il sera obligatoire de se créer un compte PlayStation Network pour continuer à jouer.Cela deviendra une routine à l'avenir pour PlayStation Studios dans le cadre de la mise en place d'un écosystème pour relier liste d'amis et trophées, d'ailleurs présent depuis des années avec Xbox, mais de soudains incrédules ont hurlé au scandale alors que la fiche Steam avait prévenu du fait depuis 2 mois, et voilà donc une nouvelle vague de review-bombing ayant fait chuter la notation d'un cran.Le jeu s'en remettra, et poursuit d'ailleurs la mise en place de la démocratie de masse avec l'arrivée des nouvelles obligations/matos le 9 mai :