MultiVersus date enfin son retour en 1.0

La résurrection dese fera plus tardivement que prévu bien que l'on s'y attendait déjà : ce ne sera donc pas pour le premier trimestre mais pour le 28 mai 2024, avec un passage sous Unreal Engine 5 pour l'occasion, du Rollback Netcode, du rééquilibrage, quelques nouveaux mouvements et surtout des ajouts que la vidéo ne contente de teaser sans rien montrer.Sont notamment promis de nouveaux personnages, de nouveaux stages et même un mode PVE.