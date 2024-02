Helldivers II : nouveau trailer à J-7

Le State of Play d'hier avait débuté avec ce qui sera la sortie la plus proche à venir sur PlayStation 5 (et PC), doncqui termine doucement sa communication pré-launch (8 février) avec un trailer « simple et efficace » comme on dit, rappelant en plus que du contenu neuf arrivera ensuite dont une espèce de mécha pour décimer plein de grosses bestioles.On verra maintenant si le public répond à l'appel de ce changement (on passe du twin-stick shooter au pur TPS) même si les bases resteront les mêmes : de l'action à gogo, de la coopération (avec tirs alliés donc attention) et de la collecte de ressources pour augmenter toujours plus votre puissance comme l'influence de la « Super Terre ».