Grounded va avoir son mode créatif pour laisser une totale liberté à la communauté

On n'aurait jamais pu penser au départ que Obsidian rencontrerait le succès avecmême sur Steam, et encore moins qu'il perdurerait autant dans le temps, et c'est donc 13 mois après le lancement de sa 1.0 (et plus de 3 ans après ses débuts en Early Access) que le jeu de survie s'apprête à accueillir une troisième mise à jour majeure.Car de base, l'upgrade prévue ce 13 novembre apportera plusieurs choses pour l'expérience de base comme de nouveaux objets et structures, un système de quêtes repensé, des améliorations de qualité de vie et un mode partie personnalisé, mais le plus important sera l'ajout du mode « Playgrounds ».Et là, on part dans les habitudes des jeux sociaux façonouavec tout simplement la proposition de faire absolument tout ce que vous voulez avec l'intégralité des assets et mécaniques existantes pour créer vos propres modes de jeu à partir d'un bac à sable vierge, bien évidemment dans le but de les partager ensuite sur la toile. Qui sera le premier à nous faire un Battle Royale ?