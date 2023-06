Hi-Fi Rush : le DLC gratuit officialisé

Comme promis ou plutôt préalablement leaké, la surpriseva accueillir une mise à jour gratuite et ce sera le 5 juillet avec de nouveaux t-shirt, skins, option d'appareil photo et surtout deux nouveaux modes de jeu :- Un mode rogue-lite en post-game où vous devrez parcourir chaque étage d'une tour à la difficulté relevée, recommençant dès le début à chaque échec mais avec la possibilité de gagner en puissance à chaque nouveau départ.- Un mode Horde où vous devrez survivre indéfiniment jusqu'à 200 BPM, en ajoutant que ce mode propose cinq nouvelles musiques et deux types d'ennemis supplémentaires.