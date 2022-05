Multiversus : du gameplay et un test Alpha

Toujours sans date de sortie autre qu'un vague 2022, le « Smash Bros de Warner Bros » ou plutôtva se mettre à l'essai avec une phase Alpha Test prévue du 19 au 27 mai, sur tous les supports mais avec obligation de s'inscrire au préalable à l'adresse ci-dessous.On a également droit à du gameplay avec le directeur de jeu, le développeur en chef et deux joueurs pro de la baston, pour ce titre qui combinera donc un paquet d'univers sans grand rapport (Batman, Scooby-Doo, Game of Thrones…), le tout sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen et total cross-play.