Grounded déploie sa nouvelle mise à jour, et fête ses 5 millions de joueurs

Simple petit jeu produit par une petite équipe avant même le rachat d'Obsidian par Microsoft,aura on peut le dire réussi à attirer du monde puisque l'équipe annonce avoir réussi à dépasser les 5 millions de joueurs depuis le lancement de son Early Access cet été.L'occasion pour la team de rappeler que le titre vient tout juste d'accueillir sa plus grosse MAJ, « The Koi Pond », qui ajoute encore plus de possibilités de loot & craft et surtout l'exploration sous-marine, avec les gros poissons qui vont avec.