Officiel : il y aura bien un film Elden Ring

La rumeur lancée par Deadline est officiellement confirmée : Bandai Namco et l'entreprise A24 s'associent pour produire une adaptation cinématographique de, plus gros succès de l'histoire de FromSoftware avec plus de 30 millions de ventes et l'apport futur d'une édition Switch 2.Plusieurs producteurs seront là pour superviser un tel projet dont George R.R. Martin qui a visiblement toujours autant de temps libre alors que le mec est censé nous rendre son Tome 6 dedepuis octobre 2015. La réalisation comme le scénario seront eux assurés par Alex Garland, auteur de film commeet, également connu pour son écriture sur(et le troisième film à venir).