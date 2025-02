Microsoft : en collaboration avec Ninja Theory, une IA pour aider aux portages et aux prototypes Microsoft : en collaboration avec Ninja Theory, une IA pour aider aux portages et aux prototypes

Windows Central nous apprend que Microsoft pousse un peu plus loin sa recherche dans l'IA pour le jeu vidéo avec une upgrade majeure pour « IA Muse » (en collaboration avec Ninja Theory) dotée de deux fonctionnalités à l'attention des développeurs :



- Des outils d'automatisation pour adapter plus rapidement la compatibilité d'anciens jeux pour des supports modernes afin de maintenir la « préservation du JV ».

- De nouveaux outils pour créer des environnements 3D à partir de simples visuels avec réaction immédiate en fonction de ce que fait le joueur, cet aspect étant avant tout là pour aider à concevoir plus rapidement des prototypes, ou apporter de nouvelles expériences à certains titres (des stages bonus ?).



Le deuxième aspect reste évidemment flou mais nous en verrons bientôt la couleur : des expériences du genre seront « bientôt » disponibles via le module Copilot Labs afin que chacun puisse s'y essayer.