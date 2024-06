En dehors de Final Fantasy XIV, la team Yoshida travaille de deux nouveaux projets En dehors de Final Fantasy XIV, la team Yoshida travaille de deux nouveaux projets

Interviewé par le site Gamer.nl dans la cadre de la promotion autour Final Fantasy XIV : Dawntrail, Naoki Yoshida a révélé deux choses sur sa branche désormais nommée « Creative Business III » avec pour commencer le fait que malgré la réorganisation chez Square Enix, il n'y a eu aucun licenciement dans son équipe et même qu'ils continuent de recruter.



Toujours en chantier sur le populaire MMO et ayant achevé le suivi de Final Fantasy XVI dont il ne manque aujourd'hui que la version PC, la branche travaille selon son producteur sur deux nouveaux projets dont les annonces devraient selon lui « bientôt » tomber. Bon attention, pour un réalisateur surtout japonais, un reveal dans 1 an c'est tout autant « bientôt » que dans 2 jours…



Reste donc à spéculer en oubliant de suite Final Fantasy XVII vu les nombreux sous-entendus de ce même Yoshida, mais on peut par exemple penser au remake/remaster de Final Fantasy IX revenu depuis un moment en interne selon les rumeurs, sans oublier que Creative Business III, c'est aussi Dragon Quest Builders I & II.