Bilan UK (février) : Helldivers II impose la démocratie, Skull & Bones plonge dans les abysses Bilan UK (février) : Helldivers II impose la démocratie, Skull & Bones plonge dans les abysses

L'institut Chart-Track rend son rapport de situation pour le Royaume-Uni au mois de février, avec 2,27 millions de jeux écoulés le mois dernier, une baisse de seulement 5,5 % alors que 2023 avait la cartouche Hogwarts Legacy.



La raison d'un tel maintien ? Helldivers 2 tout simplement, l'une des grosses surprises commerciales de ce début d'année qui a bénéficié en février d'un bouche-à-oreille tellement exceptionnel que le quota hebdomadaire a augmenté sur 3 semaines : + 115 % pour sa deuxième semaine sur le marché, et encore +21 % pour la troisième. Notez que 57 % des ventes sont pour la version PS5.



Pour vous situer la soudaine aura de la franchise Arrowhead, sachez que le jeu n'a fait « que » 28 % de moins que Marvel's Spider-Man 2 sur trois semaines.



Notons également que :



- Suicide Squad démarre 20 % moins bien que le déjà pas glorieux Gotham Knights.

- Encore plus dramatique pour Skull & Bones : son lancement est 75 % inférieur à celui de Sea of Thieves en 2018, pourtant dans le Game Pass et même pas sur Steam.

- Le bilan du mois aurait pu être supérieur à celui de 2023 si un certain jeu avait livré ses données numériques pour l'UK : Palworld.



Concernant les consoles :



- 95.855 vendues sur le territoire en un mois (-33 % par rapport à février 2023).

- PS5 large leader et plutôt stable (-2%)

- Switch à la deuxième place, Xbox Series troisième, toutes deux en baisse



Le top de février 2023, dématérialisé inclus sans pour Nintendo et certains cas particuliers (Palworld, Baldur's Gate III…) :



1. Helldivers 2

2. EA Sports FC 24

3. Call of Duty : Modern Warfare III

4. Suicide Squad : Kill the Justice League

5. Grand Theft Auto V

6. Hogwarts Legacy

7. Red Dead Redemption 2

8. Skull & Bones

9. The Last of Us 2 Remastered

10. Persona 3 Reload