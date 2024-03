Arrowhead dément son rachat par PlayStation Arrowhead dément son rachat par PlayStation

On ne sait pas si Ghost of Tsushima 2 sera ou non officialisé cette année, mais ce qui est néanmoins sûr, c'est que la véracité d'une source évoquée hier en blog vient d'en prendre un bon coup : non, Arrowhead Studios n'a pas été racheté en douce par PlayStation et rien n'est d'ailleurs prévu à ce sujet, le démenti venant de Johan Pilestedt qui s'amuse à dire sur X/Twitter que si l'info était vraie, il aurait été mis au courant (c'est le boss de Arrowhead).



Affaire boulée, et on retourne attendre l'arrivée des méchas dans Helldivers II, en plus d'autres choses dont apparemment un stratagème pour faire appel à des alliés IA.