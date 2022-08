Elden Ring approche des 17 millions Elden Ring approche des 17 millions

Plus rien ne semble arrêter Elden Ring, pas même le temps : la success-story de FromSoftware profite aussi bien de sa qualité que de la faiblesse du calendrier pour continuer d'attirer les curieux dans ses filets, au point de permettre à Bandai Namco de revendiquer les 16,6 millions d'exemplaires distribués à travers le monde depuis son lancement en mars dernier.



Un tel chiffre, ça ne court pas les rues (en dehors de chez Nintendo), et le titre a de grandes chances de terminer au-delà des 20 millions, surtout qu'il reste des choses à dire sur le sujet selon Hidetaka Miyazaki (donc on imagine un ou plusieurs DLC).