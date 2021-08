Charts UK : en quelle année sommes-nous ? Charts UK : en quelle année sommes-nous ?

Nous sommes lundi et c'est donc le jour du rapport de GamesIndustry sur les ventes UK de la semaine dernière, marqué en premier lieu par le lancement sur PlayStation/Xbox de Hades avec une sympathique entrée à la 8e place uniquement dans sa version boîte, avec d'ailleurs un avantage total pour les consoles Sony : 70 % des ventes sont sur PS5, 23 % sur PS4 et seulement 7 % sur Xbox (cross-gen). Une différence qui néanmoins ne veut plus dire grand-chose à l'époque où le Game Pass (où le titre est dispo Day One dessus) prend une part de plus en plus grandissante.



Notons également qu'un réa-stock de PlayStation 5 permet à Ratchet & Clank : Rift Apart de faire son retour avec un bon gros +313 % (Spider-Man : Miles Morales est 12e avec un +101%), et qu'à part cela, on ironisera sur l'âge véritable des trois premiers représentants du classement.



1. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

2. Grand Theft Auto V (+5)

3. Minecraft Switch (+3)

4. JO de Tokyo 2020 (-1)

5. Animal Crossing : New Horizons (=)

6. F1 2021 (-5)

7. Assassin's Creed Valhalla (+1)

8. Hades (NEW)

9. The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (-4)

10. Ratchet & Clank : Rift Apart (Retour)