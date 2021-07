Konami officialise son deal avec Bloober Team Konami officialise son deal avec Bloober Team

Il y a des choses qui tiennent tellement du secret de polichinelle qu'on a cette étrange sensation à l'annonce que l'officialisation avait déjà eu lieu depuis longtemps. Et c'est cette impression que l'on a lorsque Konami officialise son partenariat avec Bloober Team pour créer « du contenu de haute qualité » en combinant « leurs forces respectives » dans le cadre d'un ou plusieurs projets qui seront dévoilés à l'avenir.



Bon donc, si vous n'avez pas suivi, selon de nombreux insiders depuis un moment, les auteurs de The Medium et Observer travailleraient sur leur propre adaptation de Silent Hill en sachant que Konami aurait en fait deux chantiers autour de sa licence, l'autre aux mains d'un important studio japonais. Reste à savoir lequel même si les doutes sont déjà là.