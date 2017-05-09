Lors d'une interview auprès du site Vanguard, le journaliste a questionné Matt Searcy ( directeur créatif de E-day ) sur l'après E-Day ( oui déjà ) et selon lui The Coalition n’a actuellement pas arrêté ce qu’il fera après Gears of War : E-Day. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, Gears 6 n’est pas forcément le prochain jeu de la franchise.
Matt Searcy, explique que le studio considère E-Day comme bien plus qu'une simple parenthèse avant de revenir (ou pas) à l'histoire de Gears 5.
Comme nous le savons tous Gears of War : E-Day raconte les événements du Jour de l'Émergence, mais comme l'indique Matt Searcy après E-Day, il reste environ douze années de chronologie avant les événements du premier Gears Of War.
The Coalition pourrait donc raconter énormément d'histoires pendant cette période, sans avoir besoin de faire un Gears 6 immédiatement .
Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC
Une suite à E-day me paraitrait tellement mieux et puis surtout, comme le dit Walterwhite, plus de question à se poser pour jouer Marcus et sa team