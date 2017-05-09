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Gears of War : E-Day
8
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name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
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Gears of War France
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name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 09/13/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
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Une suite a Gears Of War E-Day plutôt que Gears 6 ?
Gears Of War : E-Day



Lors d'une interview auprès du site Vanguard, le journaliste a questionné Matt Searcy ( directeur créatif de E-day ) sur l'après E-Day ( oui déjà ) et selon lui The Coalition n’a actuellement pas arrêté ce qu’il fera après Gears of War : E-Day. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, Gears 6 n’est pas forcément le prochain jeu de la franchise.

Matt Searcy, explique que le studio considère E-Day comme bien plus qu'une simple parenthèse avant de revenir (ou pas) à l'histoire de Gears 5.

Comme nous le savons tous Gears of War : E-Day raconte les événements du Jour de l'Émergence, mais comme l'indique Matt Searcy après E-Day, il reste environ douze années de chronologie avant les événements du premier Gears Of War.

The Coalition pourrait donc raconter énormément d'histoires pendant cette période, sans avoir besoin de faire un Gears 6 immédiatement .



Gears Of War : E-Day sortira exclusivement sur Xbox et PC
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    link49, raoh38, spartan1985, junaldinho, walterwhite
    posted the 09/13/2026 at 08:29 PM by negan
    comments (7)
    walterwhite posted the 09/13/2026 at 08:33 PM
    Si le jeu fonctionne, ils vont rester dans cet arc temporel et plus besoin de tourner autour du pot pour jouer Marcus
    negan posted the 09/13/2026 at 08:36 PM
    walterwhite Avec dans l'arc un gros DLC dans la horde Locuste j'espère
    skuldleif posted the 09/13/2026 at 08:37 PM
    un truc sur les guerres pendulaires , on peut imaginer que l’émergence n'est pas le premier contact avec les locuste niveau invasion/guerre ,apres j'ai pas une connaissance étendu
    zboubi480 posted the 09/13/2026 at 09:43 PM
    Gears 6 Mouais....j’ai bien aimé le 5 (qui pour moi reste le plus beau jeu ever sur console) mais je sais pas où ca va mener avec Kate.
    Une suite à E-day me paraitrait tellement mieux et puis surtout, comme le dit Walterwhite, plus de question à se poser pour jouer Marcus et sa team
    rogeraf posted the 09/14/2026 at 07:57 AM
    Je vais économiser d'ici là. Un gears women sinon ?
    calishnikov posted the 09/14/2026 at 08:33 AM
    metroidvania posted the 09/14/2026 at 09:37 PM
    Oh oui nouvelle trilogie je dis pas non
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